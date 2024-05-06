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В Перми оштрафовали подрядчика реконструкции аэропорта

Компании второй раз подряд сорвала сроки ремонта. Ей предъявили штраф в размере 100 тысяч рублей. В случае неисполнения требований, Федеральное учреждение «Ространсмодернизация» будет вынуждено обратиться в арбитражный суд с иском о взыскании неустойки.

В адрес АО «Стройтраснгаз», отвечающей за реконструкцию инженерных сооружений аэропорта Перми, от Федерального учреждения «Ространсмодернизация» была направлена претензия. Ее суть заключается в том, что подрядчик приостановил работы по переустройству водосточно-дренажной системы. Об этом сообщает издание Business Class.

Компании предъявлен штраф в размере 100 тыс. рублей. В случае неисполнения требований, Федеральное учреждение «Ространсмодернизация» будет вынуждено обратиться в арбитражный суд с иском о взыскании неустойки.

АО «Стройтрансгаз» занялось реконструкцией инженерных сооружений в аэропорту Большое Савино еще в 2018 году — тогда с компанией заключили контракт на 506 млн рублей. Летом 2021 года его расторгли. В качестве причины заказчик указал нарушение сроков работ и их некачественное выполнение. Тогда подрядчик сделал примерно 40% от запланированных объемов и получил частичную оплату. Спустя год федеральное учреждение провело новую закупку и в сентябре 2022 года вновь подписало контракт с АО «Стройтрансгаз». Общая цена контракта составила 820,7 млн рублей.