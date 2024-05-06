Собянин объявил о предстоящем открытии новой судоверфи в Нагатинском затоне

Как рассказал журналистам Алексей Добашин, глава строительной компании «Крост», которой доверено возводить новую судоверфь, развитие технологий и промышленности позволяет в наши дни строить предприятия, какие вчера еще были просто невозможны. Вот и здесь создано уникальное пространство, в котором могут строиться суда любых размеров — в зависимости от заказа правительства Москвы: «Причем, это будут не привычные заводские синие коробочки, а здание с интересным фасадом, которое станет украшением всей этой территории на берегу Москвы-реки. Молодых рабочих, вчерашних школьников, которые придут сюда работать, оно будет притягивать не только уникальными технологиями, но и своим внешним видом». А то, что молодежь придет сюда, можно не сомневаться — ведь по соседству расположены и судостроительный колледж, и Академия водного транспорта. Именно потому новый завод становится органичной частью Московского судостроительного кластера.