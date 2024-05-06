Собянин объявил о предстоящем открытии новой судоверфи в Нагатинском затоне

— Электрические речные суда получили ажиотажный спрос со стороны москвичей и туристов, — рассказал журналистам глава столицы. — Это говорит о том, что программа развития речного судоходства востребована. В связи с этим мы приняли решение о строительстве в Москве завода по производству экологически чистых электрических судов разных размеров. В год будет производиться около 20 судов. Завод должен заработать до конца этого года. Таким образом, мы обеспечим потребность в регулярных судах по Москве-реке, а в дальнейшем завод заместит все суда на Москве-реке. И, я надеюсь, его продукция будет востребована на других водоемах и реках нашей страны.
Новое предприятие строится на берегу Москвы-реки, напротив Южного речного вокзала. Здесь, в районе Нагатинский затон, до 2014 года уже был Московский судостроительный и судоремонтный завод, но со временем он перестал отвечать требованиям времени.
Как рассказал журналистам Алексей Добашин, глава строительной компании «Крост», которой доверено возводить новую судоверфь, развитие технологий и промышленности позволяет в наши дни строить предприятия, какие вчера еще были просто невозможны. Вот и здесь создано уникальное пространство, в котором могут строиться суда любых размеров — в зависимости от заказа правительства Москвы: «Причем, это будут не привычные заводские синие коробочки, а здание с интересным фасадом, которое станет украшением всей этой территории на берегу Москвы-реки. Молодых рабочих, вчерашних школьников, которые придут сюда работать, оно будет притягивать не только уникальными технологиями, но и своим внешним видом». А то, что молодежь придет сюда, можно не сомневаться — ведь по соседству расположены и судостроительный колледж, и Академия водного транспорта. Именно потому новый завод становится органичной частью Московского судостроительного кластера.
Одноэтажный корпус будущего предприятия с потолками высотой 26 метров — чтобы входила не только «Синичка», одно из самых первых регулярных судов, запущенных по Москве-реке, но и круизные лайнеры, — расположен на берегу Москвы-реки. Уже готовое судно прямо из цеха будет легко спустить на воду.
Общая площадь кластера превысит 23 тыс. кв.м, что позволит организовать производство полного цикла, включая раскрой металла (до 40 тонн в расчете на одно судно), сварку секций (до 5 км сварных швов), окраску корпуса (до 500 кв.м поверхностей), монтаж оборудования и достройку (свыше 8 тыс. комплектующих), испытания и сдачу судна со спуском на воду. Будет на верфи и свое конструкторское бюро.
На производстве планируется использовать самые передовые технологии,
Сегодня из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры судовладельцы теряют до двух недель в сезон на обслуживание судна с подъемом.
Непосредственно на верфи будет создано свыше 500 рабочих мест. А в целом в производственной цепочке изготовления комплектующих и оборудования для выпуска электросудов будет задействовано почти 50 тыс. человек, занятых на предприятиях в разных городах России. Например, сварочное оборудование может поставляться из Калининграда, гидравлические прессы — из Кирова, стапельное оборудование — из Нижнего Новгорода. Заводы Санкт-Петербурга обеспечат поставку зарядного оборудования, систем управления, связи и навигации, программного обеспечения и пультов управления.
Новая судоверфь станет образцом экологичного производства, удачно встроенного в городскую среду. Предприятие украсят креативные фасады, а территория и набережная со стороны жилого района будут благоустроены и озеленены. Для обеспечения электроэнергией предполагается широкое применение солнечных батарей.