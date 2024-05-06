В каких сферах заняты мужчины в Казахстане

«Наибольшее количество мужчин активно занято в промышленном секторе, где численность достигает 777,5 тыс. человек. За ним следует сфера оптовой и розничной торговли, где трудятся 653,2 тыс. мужчин. Сельское хозяйство занимает третье место по численности работников мужского пола с результатом в 637,1 тыс. человек».