В каких сферах заняты мужчины в Казахстане

Численность занятого населения мужского пола по итогам 2023 года составила 4 711,7 тыс. человек. Из них в городской местности — 2 831,4 тыс., сельской — 1 880,3 тыс.
«Наибольшее количество мужчин активно занято в промышленном секторе, где численность достигает 777,5 тыс. человек. За ним следует сфера оптовой и розничной торговли, где трудятся 653,2 тыс. мужчин. Сельское хозяйство занимает третье место по численности работников мужского пола с результатом в 637,1 тыс. человек».
Строительство оказалось привлекательным сектором для 520 тыс. мужчин, в то время как в транспорте и складировании они заняли 513,1 тыс. рабочих мест. Госуправление и оборона обеспечивают занятость для 335,1 тыс. мужчин.
51,7 тыс. мужчин имеют дополнительную работу.