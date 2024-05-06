Первый этап строительства завода гражданских БПЛА на Дону будет стоить 300 млн рублей

По словам господина Сорокина, общий объем инвестиций в проект оценивается в 500 млн руб. Завершение строительства и выход на проектные мощности запланированы на конец текущего года.
«В рамках проекта планируется наладить выпуск 1,1 тыс. единиц беспилотных авиационных систем различных модификаций в год», — говорится в сообщении.
По данным «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности ООО «Робоавиа» является производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. Всего зарегистрировано 62 вида деятельности по ОКВЭД. Генеральным директором является Роман Гуров. УК 13,3 млн руб.