Первый этап строительства завода гражданских БПЛА на Дону будет стоить 300 млн рублей

Первый этап строительства завода гражданских беспилотных летательных аппаратов будет стоить 300 млн руб. Эти средства вложит разработчик и производитель гражданских БПЛА «Робоавиа». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на слова заместителя губернатора региона Игоря Сорокина.