Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый этап строительства завода гражданских БПЛА на Дону будет стоить 300 млн рублей

Первый этап строительства завода гражданских беспилотных летательных аппаратов будет стоить 300 млн руб. Эти средства вложит разработчик и производитель гражданских БПЛА «Робоавиа». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на слова заместителя губернатора региона Игоря Сорокина.

По словам господина Сорокина, общий объем инвестиций в проект оценивается в 500 млн руб. Завершение строительства и выход на проектные мощности запланированы на конец текущего года.

«В рамках проекта планируется наладить выпуск 1,1 тыс. единиц беспилотных авиационных систем различных модификаций в год», — говорится в сообщении.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности ООО «Робоавиа» является производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. Всего зарегистрировано 62 вида деятельности по ОКВЭД. Генеральным директором является Роман Гуров. УК 13,3 млн руб.