Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средневзвешенный курс доллара на бирже составил 439,43 тенге

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 6 мая 2024 года на 17:00 составил 439,43 тенге. По сравнению с данными на 17:00 4 мая (441,58 тенге за 1 доллар) нацвалюта к доллару укрепилась на 2,15 тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Источник: Reuters

По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 438,75 тенге за доллар, максимальный — 440,60 тенге, курс закрытия — 439,59 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 252 млн 712 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 593. Средневзвешенный курс на 15:30 сложился на уровне 439,43 тенге. По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 17:04 составил 444 тенге, в Алматы — 443 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 6 мая составляет 441,66 тенге за 1 доллар. 7—10 мая, по действующему порядку определения официального курса, он составит 439,43 тенге за 1 доллар.

экономика
валюта