Средневзвешенный курс доллара на бирже составил 439,43 тенге

По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 438,75 тенге за доллар, максимальный — 440,60 тенге, курс закрытия — 439,59 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 252 млн 712 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 593. Средневзвешенный курс на 15:30 сложился на уровне 439,43 тенге. По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 17:04 составил 444 тенге, в Алматы — 443 тенге.