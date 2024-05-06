Кубань может остаться без гороха и картошки: Часть урожая побило морозом

— Все зависит от заморозков, сколько они длились. Полчаса-час или держались два-три часа. От этого тоже многое зависит. Например, картофелю, чтобы погибнуть, хватит и полчаса мороза, а другие культуры такой удар могут пережить. В процентах, сколько пострадало урожая от заморозков, можно будет говорить только через неделю. Надеемся на лучшее, все же у нас край по погоде не суровый, — добавил Игорь Емелин.