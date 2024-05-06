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Кубань может остаться без гороха и картошки: Часть урожая побило морозом

Ночные заморозки грозят большими потерями урожая на Кубани.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 88% 758 мм рт. ст. +17°

Ночные заморозки ударили по Краснодарскому краю. До минусовых значений опускались температуры в ночь на 6 мая. Из-за погодных аномалий кубанские аграрии рискуют остаться без урожая.

— Очень переживают фермеры, которые посадили картофель. Он только начал всходить, морозы для него станут бедой. Горох в этом году прям льдом взялся, большие потери будут. Переживают садоводы, для садов заморозки также опасны. На зерновых морозы сильно не скажутся. Владельцы теплиц тоже не переживают, — поделился председатель ассоциации фермеров краснодарской зоны Игорь Емелин.

Южные районы Кубани морозы обошли стороной. А вот на полях в Кущевском, Староминском, Каневском и Павловском заметили иней.

— У нас картошку побило морозом. Уже местами стволы без листа, — негодуют аграрии в Павловском районе.

— Овощи немного пострадали, надеемся отойдут, — отмечают фермеры из Каневского района.

Пока точные прогнозы по ущербу урожая в фермерских хозяйствах не дают. Говорят — нужна неделя для наблюдений. Впереди еще одна холодная ночь.

— Все зависит от заморозков, сколько они длились. Полчаса-час или держались два-три часа. От этого тоже многое зависит. Например, картофелю, чтобы погибнуть, хватит и полчаса мороза, а другие культуры такой удар могут пережить. В процентах, сколько пострадало урожая от заморозков, можно будет говорить только через неделю. Надеемся на лучшее, все же у нас край по погоде не суровый, — добавил Игорь Емелин.

Синоптики предупредили о заморозках в ночь на 7 мая. В северной половине, юго-восточных и предгорных районах края ожидаются понижение температуры в воздухе и на поверхности почвы до −4 градусов, что относится к категории опасного явления.

С 9 мая наступит идеальная для аграрной сферы погода — пройдут дожди и выглянет солнце. После кратковременного похолодания к 14 мая воздух прогреется до +24 градусов. По словам аграриев, середина мая — время, когда культуры дадут активный рост.

сельское хозяйство