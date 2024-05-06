Глава МАРТ сказал, сколько продлится ценовое регулирование в Беларуси

Глава МАРТ (Министерства антимонопольного регулирования и торговли) Алексей Богданов рассказал, сколько продлится ценовое регулирование в Беларуси, сообщает БелТА.
Он напомнил, что государственное регулирование цен вводилось в качестве ответное меры на внешние шоки, воздействовавшие на экономику Беларуси.
— Сколько продлится это регулирование, сказать сложно, — заявил Богданов.
По его совам, указанная мера была введена для того, чтобы не допустить негативного влияния на рынок. Он уточнил, что ценовое регулирование будет действовать до тех пор, пока не исчезнут внешние факторы негативного влияния.