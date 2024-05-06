Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета

Как отметили в правительстве, данная мера позволит полностью обеспечить спрос казахстанцев на сахар в предстоящий летний сезон.
«На заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, прошедшем 6 апреля под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, рассмотрен вопрос обеспечения внутреннего рынка сахаром на предстоящий сезон, до сбора нового урожая сахарной свеклы».
В настоящее время баланс запасов сахара на складах и объемов импорта в Казахстан составляет порядка 256 тыс. тонн, это половина годовой потребности страны (500−550 тыс. тонн).
«Запасы сахара и тростникового сырца на складах сегодня составляют 136 тыс. тонн. Вместе с квотой на ввоз российского сахара в размере 120 тыс. тонн до 31 августа 2024 года это порядка 256 тыс. тонн. Кроме того, у Казахстана есть квота на беспошлинный ввоз 300 тыс. тонн тростникового сырца для переработки до конца 2024 года. В среднем в месяц объем потребления составляет 46 тыс. тонн, летом спрос доходит до 60 тыс. тонн. Имеющихся запасов сахара более чем достаточно для обеспечения спроса на сахар до наступления нового урожая».
Также сообщается, что в ближайшее время казахстанская сторона планирует провести переговоры с российскими коллегами для увеличения квоты на поставку российского сахара до конца года еще на 100 тыс. тонн. В то же время для бесперебойного обеспечения казахстанцев сахаром на заседании МВК принято коллегиальное решение ввести временный запрет на экспорт сахара из Казахстана в третьи страны, в том числе и страны — участницы ЕАЭС, до 31 августа 2024 года. Данная мера не коснется международного транзита.