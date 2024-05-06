Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета

Также сообщается, что в ближайшее время казахстанская сторона планирует провести переговоры с российскими коллегами для увеличения квоты на поставку российского сахара до конца года еще на 100 тыс. тонн. В то же время для бесперебойного обеспечения казахстанцев сахаром на заседании МВК принято коллегиальное решение ввести временный запрет на экспорт сахара из Казахстана в третьи страны, в том числе и страны — участницы ЕАЭС, до 31 августа 2024 года. Данная мера не коснется международного транзита.