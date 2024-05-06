Цены на кофе побили 45-летний рекорд

В апреле стоимость кофе, используемого для приготовления эспрессо, достигла самого высокого уровня с 1979 года, составив 1,94 доллара за фунт (4,27 доллара за килограмм). Это явление обусловлено засухой и жарой в сельскохозяйственных районах Вьетнама, крупнейшего производителя робусты. Отмечается, что страна продолжает сталкиваться с трудностями после неурожайных сезонов в прошлом и текущем годах.