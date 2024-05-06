Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены на кофе побили 45-летний рекорд

Цены на кофе сорта робуста достигли 45-летнего максимума, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Об этом свидетельствует отчет Международной организации кофе (ICO).

По данным ICO, индекс оптовых цен, рассчитываемый на основе спотовых цен на основных рынках, вырос на 16,8% за последний месяц.

В апреле стоимость кофе, используемого для приготовления эспрессо, достигла самого высокого уровня с 1979 года, составив 1,94 доллара за фунт (4,27 доллара за килограмм). Это явление обусловлено засухой и жарой в сельскохозяйственных районах Вьетнама, крупнейшего производителя робусты. Отмечается, что страна продолжает сталкиваться с трудностями после неурожайных сезонов в прошлом и текущем годах.

Снижение объемов производства во Вьетнаме, который является главным экспортером данного сырья, не стало неожиданностью. Уже в ноябре прошлого года Национальная ассоциация кофе предсказывала уменьшение урожая на 10% из-за засушливой погоды. Однако фактическое сокращение составило 20%.

торговля