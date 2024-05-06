Собянин: отопление вновь включат в домах и соцобъектах Москвы в связи с похолоданием

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Подача отопления в жилые дома и социальные объекты столицы будет возобновлена в связи с похолоданием. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений. В этой связи приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты», — написал мэр.
Он уточнил, что подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон.