За деньгами детей и чиновников можно будет следить в Казахстане

«Например, родители смогут отправлять карманные деньги детям, будучи уверенными в том, что они не будут потрачены на алкоголь или сигареты. Другой пример — это безопасные сделки на платформах объявлений, когда деньги “разблокируются” для продавца только после фактического получения товара покупателем», — сообщили в Нацбанке.