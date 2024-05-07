За деньгами детей и чиновников можно будет следить в Казахстане

Напомним, что ранее Президент Касым-Жомарт Токаев предложил «окрашивать» бюджетные деньги, чтобы избежать коррупционных рисков.
«Посредством таких решений надо обеспечить полную прозрачность и контроль за целевым использованием средств», — заявил Токаев.
С помощью так называемого «окрашивания» или маркировки можно определять направления и условия использования средств в сфере государственных закупок. Например, проводить оплату только в рамках установленного перечня субъектов, связанных с предметом государственной закупки.
\Однако цифровой и маркированный тенге может использоваться не только для борьбы с «откатами» и нецелевым расходом бюджетных средств.
В ответ на запрос редакции в департаменте платежных систем Национального банка сообщили, что в 2023 году совместно с банками второго уровня в пилотном проекте были протестированы возможности цифрового тенге по различным сценариям его использования.
Так, технологии смарт-контракта и маркировка позволяют цифровому тенге быть «умными» деньгами с возможностью их программирования и определения направления использования по выбору владельца.
«Например, родители смогут отправлять карманные деньги детям, будучи уверенными в том, что они не будут потрачены на алкоголь или сигареты. Другой пример — это безопасные сделки на платформах объявлений, когда деньги “разблокируются” для продавца только после фактического получения товара покупателем», — сообщили в Нацбанке.
В департаменте платежных систем отметили, что цифровой тенге является третьей формой национальной валюты Казахстана и предназначен для расчетов в условиях цифровой экономики. Выпускать эти цифровые деньги будет Нацбанк. Точная дата запуска в обращение цифровых тенге не сообщается. Сейчас госорганами проводится работа по определению сфер для возможного использования цифровых тенге в государственных закупках, определению условий для маркировки цифровых тенге в целях дальнейшего проведения соответствующих пилотных проектов.