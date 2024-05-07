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В Омске на Левобережье стартовало строительство второй очереди «Кварталов Драверта»

В Омске приступили к строительству второй очереди «Кварталов Драверта».

Источник: Минстрой Омской области

Сейчас на пересечении улиц Крупской и Шаронова завершаются работы по устройству монолитного фундамента нового жилого корпуса.

«Дом из второй очереди представляет собой замкнутый квартал из девятиэтажных жилых зданий. Застройщик планирует сдать объект в эксплуатацию до 2026 года», — сообщили в пресс-службе Минстроя Омской области.

Особенность фасадов дома — окна «в пол» со стороны улицы и террасы на верхних этажах. Придомовая территория себя приватный двор, спроектированный в стилистике пэчворк.

«Кварталы Драверта» возводит девелопер Брусника в рамках трёхстороннего соглашения с правительством Омской области и администрацией Омска. Регион получит в свой фонд 5% нового жилья. Квартиры распределят между льготниками и обманутыми дольщиками.

Напомним, что дома, где будут выделены квартиры для обманутых дольщиков, построят также в центре Омска — на улицах Нейбута и Пушкина.

строительство