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Сколько налогов платят ИП в бюджет Беларуси

За год в бюджет поступает около миллиарда рублей в различных формах, в которых существуют предприниматели с различными режимами налогообложения. Такую цифру назвал первый замминистра финансов Беларуси Дмитрий Кийко в эфире телеканала СТВ.

По его словам, по сравнению с общим бюджетом это составляет всего 2−3%, а от доходов в местный бюджет — около 5%.

Общие поступления в бюджет за счет подоходного налога в стране оценивают примерно в 12 млрд рублей.

Дмитрий Кийко уточнил, что ИП «платят в бюджет на уровне средней зарплаты по стране».

В конце апреля в Беларуси подписали закон, по которому будет сокращен список видов деятельности, доступных для индивидуальных предпринимателей. Изменение затронет почти 40 тыс. ИП по стране. Как подчеркнул Дмитрий Кийко, новации позволят государственным органам регулировать условия ведения бизнеса и формирование бюджета.

бюджет
налоги