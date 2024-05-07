Сколько налогов платят ИП в бюджет Беларуси

По его словам, по сравнению с общим бюджетом это составляет всего 2−3%, а от доходов в местный бюджет — около 5%.
Общие поступления в бюджет за счет подоходного налога в стране оценивают примерно в 12 млрд рублей.
Дмитрий Кийко уточнил, что ИП «платят в бюджет на уровне средней зарплаты по стране».
В конце апреля в Беларуси подписали закон, по которому будет сокращен список видов деятельности, доступных для индивидуальных предпринимателей. Изменение затронет почти 40 тыс. ИП по стране. Как подчеркнул Дмитрий Кийко, новации позволят государственным органам регулировать условия ведения бизнеса и формирование бюджета.