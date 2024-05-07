Из Уфы в Челябинскую область запустят туристический поезд по двум маршрутам

Туристический маршрут рассчитан на два дня и включает в себя уникальные локации Южного Урала: национальный парк «Таганай» с самой протяжённой в мире Большой Каменной рекой, Златоустовскую оружейную фабрику, поездку на высокогорном трамвайчике, прогулку в парке Бажова и многое другое. На ночлег путешественников расселят по гостиницам.