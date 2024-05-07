Из Уфы в Челябинскую область запустят туристический поезд по двум маршрутам

— Ретро-поезд «Грушинский экспресс» состоит из шести вагонов. Транспорт оформлен в бардовском стиле — столики в виде гитары, оконные занавески с фирменным логотипом, деревянный салон, — сообщил туристический портал региона chel.travel. — В одном из вагонов установлена настоящая сцена, где каждый желающий может исполнить любимую песню под гитару. Также в поезде будет работать буфет.
Туристический маршрут рассчитан на два дня и включает в себя уникальные локации Южного Урала: национальный парк «Таганай» с самой протяжённой в мире Большой Каменной рекой, Златоустовскую оружейную фабрику, поездку на высокогорном трамвайчике, прогулку в парке Бажова и многое другое. На ночлег путешественников расселят по гостиницам.
Первый поезд отправится из Уфы в 6:55 25 мая, а в Златоуст прибудет в 12:51. В обратный путь ретро-поезд отправится 26 мая в 17:20 и привезёт туристов в Уфу в 23:30.