На ремонт дорог в Иннополисе направят почти 28 млн рублей

Из документации к тендеру следует, что привести в порядок предполагается участок дороги у Университета Иннополис (ул. Университетская, д. 1) и заезд на парковку вуза (на ул. Спортивная), а также еще пять участков по улице Спортивная (возле зданий № 100, 120, 132, 136 и 140). Их общая протяженность равняется 291 метру.