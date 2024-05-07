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В Волгоградской области пошли вверх цены на все марки бензина

В Волгоградстате продолжают следить за ценами на основные виды топлива.

Подорожали дизель и бензин всех основных марок.

За прошедшие 7 дней в Волгограде и области стало больше стоить топливо всех популярных марок. АИ-92 подорожал на 0,16%, теперь этот вид бензина в среднем стоит 51,52 ₽ за литр.

Стоимость АИ-95 увеличилась на 0,13%, а АИ-98 — на 0,14%. На АЗС их продают за 57,26 ₽ и 67,02 ₽ соответственно. Информация об этом появилась на портале Волгоградстата.

Дизельное топливо также стало дороже. Средняя цена литра поднялась до 62,3 ₽

По данным Росстата, средняя цена бензина в Волгоградской области — 55,43 ₽ Это один самых низких показателей в ЮФО. Доступнее топливо только в Республике Калмыкии — 55,19 ₽

топливо