Неожиданный поворот в «банановом скандале»: Две сети супермаркетов Молдовы обвинили в том, что они продают продукты с повышенным содержанием пестицидов — так ли это

Вторая странность — в прессе много писали о том, что экономический агент под свою ответственность подписал декларацию о том, что он не выставит товар на продажу, пока не получит результат анализа ANSA. Насколько я знаю, такие декларации импортеры чуть ли не каждый день подписывают и чаще всего никаких проверок не бывает. Так что это рутина. Откуда же экономический агент мог знать, что его товар проверяется ANSA, если ANSA после взятия пробы не сообщило ему об этом официально и водителю не была предоставлена проба для фирмы? Откуда знать экономическому агенту, что рутинные заявления, которые он всегда подписывает, на этот раз часть проверки? Логично, что он выставил на продажу товар, который легко портится и может потеряться.