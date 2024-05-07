Неожиданный поворот в «банановом скандале»: Две сети супермаркетов Молдовы обвинили в том, что они продают продукты с повышенным содержанием пестицидов — так ли это

За последние несколько дней было написано много и многие высказали свое мнение по поводу «зараженных бананов», обнаруженных ANSA и изъятых из двух коммерческих сетей, пишет luchianiuc.com.
Но, как вы уже поняли, мои источники заботятся о том, чтобы информировать меня о моментах, которые не всегда становятся достоянием общественности. Судя по дошедшей до меня информации, все не так чисто, как кажется на первый взгляд. И я поделюсь некоторыми подробностями, которые заставят вас взглянуть на это дело другими глазами.
Прежде всего, важно отметить, что, когда ANSA проводит подобные проверки, оно обязано взять три пробы: одна отправляется в собственную лабораторию, вторая передается экономическому агенту через водителя грузовика, а третья должна оставаться на складе в пункте пересечения границы. Во всяком случае, компания должна иметь возможность проверить, действительно ли ANSA права, когда говорит, что обнаружило не знаю что.
Вторая странность — в прессе много писали о том, что экономический агент под свою ответственность подписал декларацию о том, что он не выставит товар на продажу, пока не получит результат анализа ANSA. Насколько я знаю, такие декларации импортеры чуть ли не каждый день подписывают и чаще всего никаких проверок не бывает. Так что это рутина. Откуда же экономический агент мог знать, что его товар проверяется ANSA, если ANSA после взятия пробы не сообщило ему об этом официально и водителю не была предоставлена проба для фирмы? Откуда знать экономическому агенту, что рутинные заявления, которые он всегда подписывает, на этот раз часть проверки? Логично, что он выставил на продажу товар, который легко портится и может потеряться.
Третья странность — после того, как ANSA заявило, что обнаружило зараженные бананы, экономический агент попросил сообщить, где находятся его проба. Когда её все же нашли в одном из ящиков, где она была спрятана представителем ANSA, её срочно отправили на экспертизу в ту же лабораторию ANSA. И, сюрприз — на этот раз анализ показал, что остаток пестицида хлорпирифоса в анализируемой пробе банана не превышает допустимую норму. Итак, зараженные бананы теперь можно безопасно есть. Экономический агент также запросил третий образец, который по закону должен был находиться на таможне — но ответ ANSA был уклончив. Посмотрим, не произойдут ли какие-нибудь странности с этой третьей пробой, к которому сейчас у экономического агента нет доступа. На месте импортера, видя эти странности, я бы попросил провести независимую экспертизу, не проводимую ANSA на известных только им условиях.
И еще одна большая странность — хотя этот экономический агент поставляет товары во все торговые сети страны, на первый план ANSA вывела только сети «Линела» и «Фидеско». Почему? Как вы думаете?
Есть много признаков того, что импортеру, который является крупнейшим в Молдове в своем сегменте, хотели нанести сильный удар. Есть также признаки того, что было специально выделено два конкретных бренда, которых также поставили под удар. Мне интересно, почему? Я вернусь к теме, потому что кажется, что эта история гораздо интереснее, чем казалось на первый взгляд.