Запрет на экспорт сахара до конца лета вводит Казахстан

«Запасы сахара и тростникового сырца на складах сегодня составляют 136 тыс. тонн. Вместе с квотой на ввоз российского сахара в размере 120 тыс. тонн до 31 августа 2024 года это порядка 256 тыс. тонн. Кроме того, у Казахстана есть квота на беспошлинный ввоз 300 тыс. тонн тростникового сырца для переработки до конца 2024 года. В среднем в месяц объем потребления составляет 46 тыс. тонн, летом спрос доходит до 60 тыс. тонн. Имеющихся запасов сахара более чем достаточно для обеспечения спроса на сахар до наступления нового урожая», — заявил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.