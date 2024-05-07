Напротив омской «Меги» появится новое здание

Региональный Минстрой объявил поиски подрядчика, который подготовит проект для здания мировых судей. Оно будет располагаться на бульваре Архитекторов около ТЦ «Мега». Под строительство объекта выделили участок площадью свыше 23 тысяч кв. м.
В здании будут находиться 226 сотрудников, из которых 34 — мировые судьи, 135 — сотрудники аппарата и 57 человек обслуживающего персонала. Количество посетителей в день, которых смогут принимать на объекте — до 1 000.
На первом этаже здания будет располагаться помещение для содержащихся под стражей и конвоем. Сколько всего этажей будет в здании — не известно.
Ранее портал Om1.ru сообщал, когда на бульваре Архитекторов восстановят сквозное движение транспорта. Предварительно, это должно случиться 1 июля.