Прокуратура планирует изъять у ФК «Кубань» стадион «Спартак»

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что ФК нарушает права собственности России. К Краснодарской краевой общественной организации «Физкультурно-оздоровительный клуб “Спартак” направлено требование обратить в пользу РФ объекты недвижимости, расположенные в центре Анапы на улице Гребенской. Среди них нежилые здания, медицинский центр, художественные мастерские и трибуны стадиона.



Кроме того, прокуратура потребовала погасить запись в ЕГРН, предоставляющую клубу возможность на постоянной основе использовать земельные участки, на которых расположена арена. Их площадь составляет 4,5 га. Заседание состоится по данному делу 18 июня 2024 года, сообщили СМИ.