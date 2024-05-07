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Прокуратура планирует изъять у ФК «Кубань» стадион «Спартак»

Прокуратура Краснодарского края планируют изъять из нелегального владения у ФК «Кубань» стадион «Спартак» в пользу государства. С соответствующим иском ведомство обратилось в местный арбитраж.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что ФК нарушает права собственности России. К Краснодарской краевой общественной организации «Физкультурно-оздоровительный клуб “Спартак” направлено требование обратить в пользу РФ объекты недвижимости, расположенные в центре Анапы на улице Гребенской. Среди них нежилые здания, медицинский центр, художественные мастерские и трибуны стадиона.

Кроме того, прокуратура потребовала погасить запись в ЕГРН, предоставляющую клубу возможность на постоянной основе использовать земельные участки, на которых расположена арена. Их площадь составляет 4,5 га. Заседание состоится по данному делу 18 июня 2024 года, сообщили СМИ.

Прокуратура