В ходе прокурорской проверки выяснилось, что ФК нарушает права собственности России. К Краснодарской краевой общественной организации «Физкультурно-оздоровительный клуб “Спартак” направлено требование обратить в пользу РФ объекты недвижимости, расположенные в центре Анапы на улице Гребенской. Среди них нежилые здания, медицинский центр, художественные мастерские и трибуны стадиона.
Кроме того, прокуратура потребовала погасить запись в ЕГРН, предоставляющую клубу возможность на постоянной основе использовать земельные участки, на которых расположена арена. Их площадь составляет 4,5 га. Заседание состоится по данному делу 18 июня 2024 года, сообщили СМИ.
Прокуратура планирует изъять у ФК «Кубань» стадион «Спартак»
Прокуратура Краснодарского края планируют изъять из нелегального владения у ФК «Кубань» стадион «Спартак» в пользу государства. С соответствующим иском ведомство обратилось в местный арбитраж.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что ФК нарушает права собственности России. К Краснодарской краевой общественной организации «Физкультурно-оздоровительный клуб “Спартак” направлено требование обратить в пользу РФ объекты недвижимости, расположенные в центре Анапы на улице Гребенской. Среди них нежилые здания, медицинский центр, художественные мастерские и трибуны стадиона.