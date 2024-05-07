Детский сад построят в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Учреждение рассчитано на 180 мест. В двухэтажном здании подготовят пищеблок, медпункт, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога. В группах оборудуют раздевалки, спальни и туалетные комнаты.
На территории подготовят прогулочные зоны с теневыми навесами. На каждой площадке появятся игровые и спортивные снаряды.
В настоящее время специалисты устанавливают ограждения на месте будущего строительства. Сдать детский сад в эксплуатацию планируют в 2025 году.