В Екатеринбурге назвали самые высокооплачиваемые вакансии

Менеджера ищет компания «Сима-ленд» и предлагает зарплату до 250 тысяч рублей. В обязанности сотрудника будут входить ведение переговоров, принятие входящих заявок от постоянных клиентов и увеличение их заказов. Также нужно оформлять документы, вести продажи и быть готовым к командировкам по стране, пишет Е1.RU.
В тройку самых высокооплачиваемых вакансий вошла профессия машинист асфальтоукладчика. Специалисту готовы предложить до 216 тысяч рублей. В его задачи будут входить управление асфальтовым катком и содержание техники в исправном состоянии. До 150 тысяч рублей обещают технологу швейного производства в мастерскую. Среди обязанностей сотрудника прием заказов и распределение их по рейтингу, консультации, учет материалов и работа с оптовыми заказчиками.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области средняя зарплата составила более 67 тысяч рублей. Доходы жителей региона за год выросли почти на 11 тысяч рублей.