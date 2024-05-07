В Екатеринбурге назвали самые высокооплачиваемые вакансии

В тройку самых высокооплачиваемых вакансий вошла профессия машинист асфальтоукладчика. Специалисту готовы предложить до 216 тысяч рублей. В его задачи будут входить управление асфальтовым катком и содержание техники в исправном состоянии. До 150 тысяч рублей обещают технологу швейного производства в мастерскую. Среди обязанностей сотрудника прием заказов и распределение их по рейтингу, консультации, учет материалов и работа с оптовыми заказчиками.