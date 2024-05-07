Жительница Владивостока упустила шанс на компенсацию от DNS в 300 тыс. руб

Жительнице Владивостока не удалось добиться денежной компенсации от компании DNS на сумму свыше 300 тысяч рублей из-за двукратной неявки в суд. Об этом рассказал Telegram-канала «ОПС-медиа».
В Советском районном суде Владивостока под председательством судьи Оксаны Власовой было принято решение не рассматривать иск женщины против известного ритейлера электроники и бытовой техники DNS.
Однако истец почему-то не появилась на заседания суда, которые прошли 2 апреля и 7 мая. Она также не предоставила суду никаких объяснений своего отсутствия или документов, позволяющих рассмотреть дело в её отсутствие. В результате, судья приняла решение не рассматривать иск, и женщина потеряла возможность получить компенсацию.