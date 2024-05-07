Жительница Владивостока упустила шанс на компенсацию от DNS в 300 тыс. руб

Жительнице Владивостока не удалось добиться денежной компенсации от компании DNS на сумму свыше 300 тысяч рублей из-за двукратной неявки в суд. Об этом рассказал Telegram-канала «ОПС-медиа».

История началась с того, что женщина приобрела видеокарту за 209 тысяч рублей в одном из магазинов торговой сети, но устройство вышло из строя до истечения гарантийного срока. После проведения независимой экспертизы, стоимость которой составила 68 тысяч рублей, женщина обратилась с претензией к продавцу и, впоследствии, обратилась в суд с требованием возместить стоимость видеокарты, расходы на экспертизу и дополнительно 50 тысяч рублей за моральный ущерб.