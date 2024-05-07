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Жительница Владивостока упустила шанс на компенсацию от DNS в 300 тыс. руб

Несмотря на серьёзные финансовые претензии, женщина дважды пропустила судебные заседания.

Источник: Аргументы и факты

Жительнице Владивостока не удалось добиться денежной компенсации от компании DNS на сумму свыше 300 тысяч рублей из-за двукратной неявки в суд. Об этом рассказал Telegram-канала «ОПС-медиа».

В Советском районном суде Владивостока под председательством судьи Оксаны Власовой было принято решение не рассматривать иск женщины против известного ритейлера электроники и бытовой техники DNS.

История началась с того, что женщина приобрела видеокарту за 209 тысяч рублей в одном из магазинов торговой сети, но устройство вышло из строя до истечения гарантийного срока. После проведения независимой экспертизы, стоимость которой составила 68 тысяч рублей, женщина обратилась с претензией к продавцу и, впоследствии, обратилась в суд с требованием возместить стоимость видеокарты, расходы на экспертизу и дополнительно 50 тысяч рублей за моральный ущерб.

Однако истец почему-то не появилась на заседания суда, которые прошли 2 апреля и 7 мая. Она также не предоставила суду никаких объяснений своего отсутствия или документов, позволяющих рассмотреть дело в её отсутствие. В результате, судья приняла решение не рассматривать иск, и женщина потеряла возможность получить компенсацию.