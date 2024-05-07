Госдолг Свердловской области снизился на 3,2 млрд рублей

По словам Александра Старкова, структура долга оптимальна и представлена обязательствами с низкой стоимостью обслуживания (бюджетные кредиты — 0,1% — 3,0% годовых, по государственным облигациям — 5,8%-9,8% годовых). На текущий финансовый год доля расходов на долг запланирована на уровне менее 1% от объема расходов бюджета региона.