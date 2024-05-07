Госдолг Свердловской области снизился на 3,2 млрд рублей

«Более 27% бюджетных кредитов привлечены в соответствии с решениями президента Российской Федерации для реализации на территории нашего региона важных инфраструктурных проектов и обновления парка общественного транспорта», — отметил господин Старков.
По словам Александра Старкова, структура долга оптимальна и представлена обязательствами с низкой стоимостью обслуживания (бюджетные кредиты — 0,1% — 3,0% годовых, по государственным облигациям — 5,8%-9,8% годовых). На текущий финансовый год доля расходов на долг запланирована на уровне менее 1% от объема расходов бюджета региона.
Напомним, на начало апреля госдолг Свердловской области сохранился в объеме 108 млрд руб. По данным министерства финансов РФ, задолженность области по бюджетным кредитам составила 71,3 млрд руб., по ценным бумагам — 36,7 млрд руб.