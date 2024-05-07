Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдолг Свердловской области снизился на 3,2 млрд рублей

Государственный долг Свердловской области к 1 мая сократился на 3,2 млрд руб. Как рассказал «Ъ-Урал» министр финансов региона Александр Старков, сейчас он составляет 104,9 млрд руб., из которых 68,19 млрд — бюджетные кредиты.

«Более 27% бюджетных кредитов привлечены в соответствии с решениями президента Российской Федерации для реализации на территории нашего региона важных инфраструктурных проектов и обновления парка общественного транспорта», — отметил господин Старков.

По словам Александра Старкова, структура долга оптимальна и представлена обязательствами с низкой стоимостью обслуживания (бюджетные кредиты — 0,1% — 3,0% годовых, по государственным облигациям — 5,8%-9,8% годовых). На текущий финансовый год доля расходов на долг запланирована на уровне менее 1% от объема расходов бюджета региона.

Напомним, на начало апреля госдолг Свердловской области сохранился в объеме 108 млрд руб. По данным министерства финансов РФ, задолженность области по бюджетным кредитам составила 71,3 млрд руб., по ценным бумагам — 36,7 млрд руб.

экономика