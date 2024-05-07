В Беларуси в 2024 году выделено 83 миллиона рублей на импортозамещение

МИНСК, 7 мая — Sputnik. В прошедшем году в Беларуси реализовывалось 60 инновационных проектов, заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиямСергей Шлычков перед заседанием президиума Совета министров, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, объем финансовых средств всех инновационных фондов в республике в прошлом году составил около 800 миллионов рублей. В стране шла реализация более 60 проектов. Благодаря этому было произведено продукции на сумму свыше 3 миллиардов рублей, из них 1,2 миллиарда ушло на экспорт.
«Уровень использования средств централизованного инновационного фонда по итогам 2023 года составил 98,4%», — рассказал председатель ГКНТ.
Шлычков отметил, что только один проект не смог полностью использовать выделенные средства, было освоено свыше 50% финансирования. Это было связано с тем, что часть поставщиков оборудования не смогли выполнить свои обязательства в установленные сроки.
При этом он считает, что местные инновационные фонды демонстрируют позитивную тенденцию при освоении средств: если в 2021 году было использовано около 70%, в 2022-м — 75%, а в 2023-м — 91,4%.
«На импортозамещающие проекты в 2023 году было направлено чуть больше 30 миллионов рублей, в рамках работы, которую проводит комиссия по промышленной политике. По отдельным решениям Совета министров направлено еще более 10 миллионов рублей», — уточнил глава ведомства.
В завершение он добавил, что в текущем году на импортозамещающие проекты планируется выделить 84 миллиона рублей.