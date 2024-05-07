В Беларуси в 2024 году выделено 83 миллиона рублей на импортозамещение

По его словам, объем финансовых средств всех инновационных фондов в республике в прошлом году составил около 800 миллионов рублей. В стране шла реализация более 60 проектов. Благодаря этому было произведено продукции на сумму свыше 3 миллиардов рублей, из них 1,2 миллиарда ушло на экспорт.