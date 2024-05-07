Отключить нельзя отапливать: жители Башкирии требуют вернуть тепло — РСО готовы, власти категорически против

Кроме того, уверены некоторые, власти намеренно прекратили подачу тепла, зная о наступающих майских холодах. Вероятно, это бы упростило расчет начислений за услугу. Однако привело все это к тому, что граждане вновь включили обогреватели, кондиционеры и оделись в теплое. Сложнее ситуация в социальных учреждениях, где такое не всегда возможно. ГорОбзор.ру изучил позиции всех сторон конфликта.