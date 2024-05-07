Отключить нельзя отапливать: жители Башкирии требуют вернуть тепло — РСО готовы, власти категорически против

Кроме того, уверены некоторые, власти намеренно прекратили подачу тепла, зная о наступающих майских холодах. Вероятно, это бы упростило расчет начислений за услугу. Однако привело все это к тому, что граждане вновь включили обогреватели, кондиционеры и оделись в теплое. Сложнее ситуация в социальных учреждениях, где такое не всегда возможно. ГорОбзор.ру изучил позиции всех сторон конфликта.
Мерзнут дети и старики
Социальные сети властей завалены требованиями вернуть отопление. Люди пишут со всех уголков республики. Зачастую ответ чиновников стандартный: в соответствии с постановлением отопительный сезон завершен. Редко, но встречаются исключения. Например, в детсадах Калтасинского района идет техническая подготовка к запуску отопления. Также пустили тепло в соцучреждения Янаула. Остальным приходится выживать в МКД, в детсадах и школах.
«Дома очень холодно, железобетон промерз молниеносно. Ходим по квартире в свитерах, штанах. Несколько раз включали кондиционер на обогрев, но, надо сказать, это не помогло от слова совсем. Дома как будто бы холоднее, чем на улице».
«У нас чиновники на островах загорают? Вы о чем думали, когда подписали приказ об отключении отопления в школах? По прогнозу погоды было понятно, что будет холодно», — негодует Лилия.
«Почему в детсадах хотя бы не оставили отопление? Почему детсады не могут работать с индивидуальными котельными? Дети болеют! Старшие сидят в теплых свитерах. Это разве дело?» — задается вопросом Алия.
«Решите вопрос по поводу отопления! Ведь не первый год так: зная, что май будет холодным, отключили. Мы же платим, в чем проблема? А отмазываться, что проверяют трассы, — бред. Главное — иметь желание, а у чиновников его нет», — добавляет Данис.
Стоит добавить, что буквально 5 мая в Уфе был побит температурный рекорд 1976 года. Ночью синоптики зафиксировали температуру −5,2°, что в два раза больше показателя полувековой давности — −2,5°. Важно сказать, что заморозки до −6° прогнозировались по всей республике на протяжении пары-тройки дней. Возможно, эти холода и стали точкой кипения.
Отопления не будет
Ответить на претензии граждан вызвалось Министерство ЖКХ Башкирии. Вернее, в ведомстве пояснили, что завершение отопительного сезона прошло в полном соответствии: среднесуточная была выше +8° на протяжении пяти дней. Помимо прочего, в министерстве подчеркнули, что каждый муниципалитет самостоятельно принимает решение об отключении отопления.
И тут стоит сделать акцент на слове кратковременный. По данным Gismeteo, Яндекс Погоды, например, в Уфе уже завтра, 8 мая, потеплеет до +18°, +20°. И впоследствии среднесуточная температура ниже +8° уже не ожидается.
А у других
Неприятнее всего реагировать на ответ властей, зная, что в других регионах России пошли навстречу гражданам. В ряде городов вернули отопление в соцучреждения — школы, детсады, больницы. Вновь появилось тепло в ЗАТО Краснознаменск, Нижнем Новгороде, Волжске и Москве. Где-то подключают только соцучреждения, где-то — МКД.
В Башкирии подобных случаев — повторной подачи тепла — не обнаружено. Однако в республике откладывали завершение сезона. В этом году, когда 26 апреля 53 муниципалитета отключили подачу тепла, 10 находились только в стадии планирования. Эти 10 муниципалитетов намеревались завершить сезон после майских праздников.
Мнение РСО
ГорОбзор.ру обратился к РСО, чтобы выяснить — возможно ли все-таки повторно подать тепло в дома. Оказалось, что да, возможно. Никакие подготовительные работы к следующему сезону этому не мешают. Правда, важно учесть, что ресурсники не могут продлить или возобновить подачу тепла по собственному желанию.
«Во всех городах присутствия ООО “БашРТС” в соответствии с постановлениями глав администраций завершен отопительный сезон. Возобновление теплоснабжения возможно в случае, если новым постановлением будет продлен или начат новый отопительный сезон, либо в случае подачи индивидуальной заявки от каждого потребителя при наличии технической возможности подачи тепла. При этом для жилых многоквартирных домов необходимо предоставить протокол общего собрания собственников», — пояснили в пресс-службе БашРТС.