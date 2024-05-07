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Отключить нельзя отапливать: жители Башкирии требуют вернуть тепло — РСО готовы, власти категорически против

Жители Башкирии массово жалуются на отсутствие отопления. По словам граждан, сезон завершился слишком рано.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Кроме того, уверены некоторые, власти намеренно прекратили подачу тепла, зная о наступающих майских холодах. Вероятно, это бы упростило расчет начислений за услугу. Однако привело все это к тому, что граждане вновь включили обогреватели, кондиционеры и оделись в теплое. Сложнее ситуация в социальных учреждениях, где такое не всегда возможно. ГорОбзор.ру изучил позиции всех сторон конфликта.

Мерзнут дети и старики

Социальные сети властей завалены требованиями вернуть отопление. Люди пишут со всех уголков республики. Зачастую ответ чиновников стандартный: в соответствии с постановлением отопительный сезон завершен. Редко, но встречаются исключения. Например, в детсадах Калтасинского района идет техническая подготовка к запуску отопления. Также пустили тепло в соцучреждения Янаула. Остальным приходится выживать в МКД, в детсадах и школах.

«Дома очень холодно, железобетон промерз молниеносно. Ходим по квартире в свитерах, штанах. Несколько раз включали кондиционер на обогрев, но, надо сказать, это не помогло от слова совсем. Дома как будто бы холоднее, чем на улице».

поделилась уфимка Ирина.

«У нас чиновники на островах загорают? Вы о чем думали, когда подписали приказ об отключении отопления в школах? По прогнозу погоды было понятно, что будет холодно», — негодует Лилия.

«Почему в детсадах хотя бы не оставили отопление? Почему детсады не могут работать с индивидуальными котельными? Дети болеют! Старшие сидят в теплых свитерах. Это разве дело?» — задается вопросом Алия.

«Решите вопрос по поводу отопления! Ведь не первый год так: зная, что май будет холодным, отключили. Мы же платим, в чем проблема? А отмазываться, что проверяют трассы, — бред. Главное — иметь желание, а у чиновников его нет», — добавляет Данис.

Стоит добавить, что буквально 5 мая в Уфе был побит температурный рекорд 1976 года. Ночью синоптики зафиксировали температуру −5,2°, что в два раза больше показателя полувековой давности — −2,5°. Важно сказать, что заморозки до −6° прогнозировались по всей республике на протяжении пары-тройки дней. Возможно, эти холода и стали точкой кипения.

Отопления не будет

Ответить на претензии граждан вызвалось Министерство ЖКХ Башкирии. Вернее, в ведомстве пояснили, что завершение отопительного сезона прошло в полном соответствии: среднесуточная была выше +8° на протяжении пяти дней. Помимо прочего, в министерстве подчеркнули, что каждый муниципалитет самостоятельно принимает решение об отключении отопления.

А почему же нельзя включить вновь? В региональном Министерстве ЖКХ сказали, что сразу же после завершения сезона стартует подготовка к следующему. То есть стартуют ремонты теплосетей, испытания оборудования и тому подобное. Это исключает возможность кратковременного включения отопления.

И тут стоит сделать акцент на слове кратковременный. По данным Gismeteo, Яндекс Погоды, например, в Уфе уже завтра, 8 мая, потеплеет до +18°, +20°. И впоследствии среднесуточная температура ниже +8° уже не ожидается.

А у других

Неприятнее всего реагировать на ответ властей, зная, что в других регионах России пошли навстречу гражданам. В ряде городов вернули отопление в соцучреждения — школы, детсады, больницы. Вновь появилось тепло в ЗАТО Краснознаменск, Нижнем Новгороде, Волжске и Москве. Где-то подключают только соцучреждения, где-то — МКД.

В Башкирии подобных случаев — повторной подачи тепла — не обнаружено. Однако в республике откладывали завершение сезона. В этом году, когда 26 апреля 53 муниципалитета отключили подачу тепла, 10 находились только в стадии планирования. Эти 10 муниципалитетов намеревались завершить сезон после майских праздников.

Мнение РСО

ГорОбзор.ру обратился к РСО, чтобы выяснить — возможно ли все-таки повторно подать тепло в дома. Оказалось, что да, возможно. Никакие подготовительные работы к следующему сезону этому не мешают. Правда, важно учесть, что ресурсники не могут продлить или возобновить подачу тепла по собственному желанию.

«Во всех городах присутствия ООО “БашРТС” в соответствии с постановлениями глав администраций завершен отопительный сезон. Возобновление теплоснабжения возможно в случае, если новым постановлением будет продлен или начат новый отопительный сезон, либо в случае подачи индивидуальной заявки от каждого потребителя при наличии технической возможности подачи тепла. При этом для жилых многоквартирных домов необходимо предоставить протокол общего собрания собственников», — пояснили в пресс-службе БашРТС.

ЖКХ