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В Ростовской области выявлена сеть фантомных производителей молока

Продукция могла быть опасной для потребителя.

В Ростовской области выявлена сеть фантомных производителей молочной продукции, которая могла быть опасной для потребителя. Об этом сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Производитель загрузил в единую информационную систему «Меркурий» ложные сведения. Искусственный интеллект выявил целую сеть фантомных предприятий, которые занимались вводом в оборот продукции неизвестного происхождения. Речь идёт о сыром молоке (75 тонн), из которого потом изготавливалось пастеризованное, а после — сливочное масло.

Сырьё было якобы произведено в КФХ Чекарев П. Н., после передано на завод «Альмол» в Донецке. На продукцию не было ветеринарных и других документов. Система также нашла ошибки в начальных и полученных объёмах.

«Произведены выезды на места осуществления деятельности КФХ Чекарев П. Н. и ООО “Альмол”, в ходе которых установлено отсутствие предприятий по указанным в компоненте “Цербер” адресам. Данным площадкам присвоены статусы “Фантом”», — пояснили в надзорном органе.

Информация о нарушениях также передана в прокуратуру, полицию и налоговую службу.

А ранее мы сообщали, что из Ростовской области в Абхазию экспортировано более восьми тонн молочной продукции.