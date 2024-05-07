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Дорожники начали второй этап ремонта улицы Академической в Иркутске

По просьбе горожан обустроят тротуар от ТЦ «БУМ» до поликлиники.

Источник: Администрация Иркутска

В Иркутске уже во всю развернуты работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В том числе специалисты приступили ко второму этапу ремонта улицы Академической. Здесь обновят участок от Старо-Кузьмихинской до Костычева. Также отметим, что по просьбе горожан устроят тротуар от ТЦ «БУМ» до детской поликлиники, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил ход работ дорожном объекте. Так, уже выставили бордюр на участке по Академической и Стасова. Дорожники формируют газоны, которые в дальнейшем обустроят методом гидропосева. «Первую часть реконструкции улицы Академической выполнили в 2023 году. Несмотря на то, что была замена подрядчика, работы в этом году начали оперативно. На участке обновят бордюры, ограждения, остановочные павильоны, светофоры», — рассказал председатель комитета по управлению Свердловским округом Антон Медко.

В рамках работ специалисты устроят новое светодиодное освещение, с целью компенсации высадят кустарники и серебристые пирамидальные тополя. После того, как не объекте проведут основной ремонт, рабочие нанесут разметку и смонтируют знаки.

По просьбе местных жителей от ТЦ «БУМ» до детской поликлиник устроят 400-метровый тротуар.

Как отметил градоначальник, на дорожном объекте достаточно людей и техники. Особое внимание в рамках работ уделяется устройству пешеходной зоны, созданию комфорта горожанам.

«Благодаря национальному проекту “Безопасные качественные дороги”, инициированному президентом России Владимиром Путиным, у нас есть возможность реализовывать такие масштабные проекты. Поэтому темп и качество работ держим на особом контроле», — подчеркнул мэр города.