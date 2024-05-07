Дорожники начали второй этап ремонта улицы Академической в Иркутске

Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил ход работ дорожном объекте. Так, уже выставили бордюр на участке по Академической и Стасова. Дорожники формируют газоны, которые в дальнейшем обустроят методом гидропосева. «Первую часть реконструкции улицы Академической выполнили в 2023 году. Несмотря на то, что была замена подрядчика, работы в этом году начали оперативно. На участке обновят бордюры, ограждения, остановочные павильоны, светофоры», — рассказал председатель комитета по управлению Свердловским округом Антон Медко.