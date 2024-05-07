Самарцев выселят из аварийных домов в Ленинском и Кировском районах

Первый участок с многоквартирном домом находится на улице Арцыбушевской, 71−73. У жильцов изымут квартиру № 1 площадью 46,3 кв. м и квартиру № 3 площадью 36,2 кв. м. Второй участок расположен на улице Свободы, 140. Там изымут жилые квартиры № 2, 3, 5, 6, 7 и нежилую — № 4.