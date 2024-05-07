Самарцев выселят из аварийных домов в Ленинском и Кировском районах

Власти Самары изымут для муниципальных нужд два земельных участка в Ленинском и Кировском районах. Там расселят жильцов и снесут дома, которые призваны аварийными и подлежат сносу. Соответствующие постановления опубликованы на сайте городской администрации.
Первый участок с многоквартирном домом находится на улице Арцыбушевской, 71−73. У жильцов изымут квартиру № 1 площадью 46,3 кв. м и квартиру № 3 площадью 36,2 кв. м. Второй участок расположен на улице Свободы, 140. Там изымут жилые квартиры № 2, 3, 5, 6, 7 и нежилую — № 4.
Департамент управления имуществом Самары должен будет в течение 10 дней со дня принятия постановления направить его копию собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений, а также провести переговоры с жильцами насчет условий изъятия.