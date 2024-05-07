Около 60 километров газопроводов построят и реконструируют в Москве в 2024 году

«В настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и планомерно сокращать износ сетей. Только за прошлый год построили и реконструировали более 130 километров газовых сетей, в этом году запланированы работы по обновлению 33,2 километра газопроводов и строительство еще 26,6 километра», — рассказал Петр Бирюков.