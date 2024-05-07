Цены на авиаперелеты резко снизились в Волгограде

Вопреки традиционному подорожанию авиаперелетов в канун праздников, Росстат зафиксировал снижение цен на пассажирские авиаперевозки за неделю с 23 апреля по 2 мая. Причем снижение резкое — сразу на 17,6%. Впрочем, ранее билеты на самолеты еще более резко подорожали — на 22,8% в течение недели с 5 по 11 марта. И в том, и в другом случае речь идет о полетах в салоне экономкласса.
Именно после этого подорожания ФАС России направила в адрес нескольких авиакомпаний требование пояснить свою ценовую политику. Не исключено, что нынешний спад цен — результат активности антимонопольного ведомства.
Снижение стоимости других услуг статистическим ведомством за минувшую неделю не зафиксировано. Резкое повышение цен коснулось ряда продуктов: морковь подорожала на +8,5%, свекла — на +5,8%, детские овощные консервы — на +5,1%. Бензин и дизель подорожали незначительно, максимально — АИ-92, на 0,16%, до 51,52 рубля. Ранее стало известно, что Волгоград и Волжский попали в антирейтинг по качеству жизни.