Цены на авиаперелеты резко снизились в Волгограде

Вопреки традиционному подорожанию авиаперелетов в канун праздников, Росстат зафиксировал снижение цен на пассажирские авиаперевозки за неделю с 23 апреля по 2 мая. Причем снижение резкое — сразу на 17,6%. Впрочем, ранее билеты на самолеты еще более резко подорожали — на 22,8% в течение недели с 5 по 11 марта. И в том, и в другом случае речь идет о полетах в салоне экономкласса.