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Минэнерго установило для иностранцев новые цены на бензин и дизтопливо

Глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев подписал приказ, устанавливающий новые цены на бензин и дизельное топливо для иностранных граждан, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Документ устанавливает предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные автозаправочные станции:

  • на бензин марки Аи-80 — 89 тенге за литр;на бензин марки Аи-92 и Аи-93 — 245 тенге за литр;
  • на дизельное топливо (летнее, межсезонное) — 315 тенге за литр.

Цена на Аи-92 и Аи-93 останется на уровне 205 тенге при:

  • предъявлении водительского удостоверения, выданного в Казахстане, в объеме до 100 литров в сутки;
  • предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на мотоциклы, легковые, грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в Казахстане, в объеме до 300 литров в сутки.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (17 мая).

О том, что цены на бензин и дизтопливо для иностранцев изменятся, стало известно в апреле.

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