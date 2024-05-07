В Узбекистане вернули прежнюю цену за перерегистрацию автомобиля

Напомним, 1 апреля ставка платежей за регистрацию и перерегистрацию электромобилей, мототранспорта и прицепов выросла до 1,5 БРВ (510 тысяч сумов), для остальных автомобилей с 10% БРВ (34 тысяч сумов) до 6,84 БРВ (2,32 миллиона сумов). Документ был принят МВД всего за день до повышения ставок.