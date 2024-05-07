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В Узбекистане вернули прежнюю цену за перерегистрацию автомобиля

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Спустя месяц после подорожания тарифов в Узбекистане вернули прежнюю ставку за перерегистрацию автомобилей, передает корреспондент Podrobno.uz.

По информации Norma, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов.

Напомним, 1 апреля ставка платежей за регистрацию и перерегистрацию электромобилей, мототранспорта и прицепов выросла до 1,5 БРВ (510 тысяч сумов), для остальных автомобилей с 10% БРВ (34 тысяч сумов) до 6,84 БРВ (2,32 миллиона сумов). Документ был принят МВД всего за день до повышения ставок.

В соответствии с новым приказом ставка за перерегистрацию автотранспортных средств, электромобилей, мототранспорта и прицепов вновь составляет 10% БРВ.