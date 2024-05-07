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Завод Toyota в Санкт-Петербурге передали Aurus

Производство запустят до конца 2024 года, сообщил исполняющий обязанности вице-премьера — глава Минпромторга Денис Мантуров.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Производство автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется запустить до конца 2024 года, площадка уже передана автопроизводителю. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности вице-премьера — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Передали уже давно, — сказал он, отвечая на вопрос о том, передали ли бывший завод Toyota автопроизводителю Aurus. — До конца года [запустим производство]», — сказал он.

Ранее Мантуров сообщал, что производитель автомобилей класса «люкс» Aurus начнет выпуск новой линейки автомобилей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге совместно с зарубежным партнером. В интервью ТАСС в начале года он также говорил, что продажи машин новой линейки планируется запустить в 2025 году.

автопром