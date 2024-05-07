Завод Toyota в Санкт-Петербурге передали Aurus

Ранее Мантуров сообщал, что производитель автомобилей класса «люкс» Aurus начнет выпуск новой линейки автомобилей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге совместно с зарубежным партнером. В интервью ТАСС в начале года он также говорил, что продажи машин новой линейки планируется запустить в 2025 году.