15 млрд рублей на инфраструктуру: в Новосибирске появится новый микрорайон у слияния Оби и Ини

Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области представило амбициозный проект комплексного развития территории (КРТ), который предполагает превращение полуострова в устье реки Иня в современный микрорайон. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Согласно проекту, к 2035 году на этой территории будет построено около 700 тысяч квадратных метров жилья, что обеспечит комфортное проживание для множества семей. Новый микрорайон будет оснащен всей необходимой социальной инфраструктурой, включая две школы, три детских сада и поликлинику.



Особое внимание в проекте уделяется транспортной доступности. Для удобства жителей планируется строительство двух мостов через реку Иня, а также новой автодороги, которая обеспечит выезд на развязку у гипермаркета Metro Cash&Carry на Бердском шоссе. Разработчики проекта также создадут математическую модель транспортных и пассажиропотоков, чтобы оптимизировать дорожную сеть и учесть интересы будущих жителей.



Реализация проекта КРТ потребует значительных инвестиций, в том числе более 15 миллиардов рублей будет направлено на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. Начало строительства жилых объектов запланировано на 2025−2026 годы. До этого времени полуостров будет защищен от затоплений путем строительства двух водозащитных дамб на Оби и Ине, а также укрепления береговой линии.



Этот масштабный проект призван не только обеспечить жителей Новосибирска новым комфортабельным жильем, но и преобразить территорию полуострова, создав современное и удобное пространство для жизни.