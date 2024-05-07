Перевозчик рассказал, почему не запустили теплоход между Новороссийском и Сочи

В прошлом году между Сочи, Геленджиком и Новороссийском курсировали суда «Грифон» и «Комета». «Водоходъ-Экспресс» является оператором перевозок. По данным регионального минтранса, за навигационный сезон прошлого года между кубанскими курортами этим видом транспорта перевезли более 52 тыс. пассажиров, что на 21% больше по сравнению с показателем прошлого года.