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Перевозчик рассказал, почему не запустили теплоход между Новороссийском и Сочи

Начало морских пассажирских перевозок между Новороссийском, Геленджиком и Сочи было запланировано на 1 мая.

Однако запуск навигации перенесли на неопределенный срок. «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе «Водоход-Экспресс», в чем причина отсрочки.

«Да, начало навигации откладывается по погодным условиям», — уточнили в компании. Перевозки планируют запустить до середины месяца, однако точной даты в компании пока не называют.

В прошлом году между Сочи, Геленджиком и Новороссийском курсировали суда «Грифон» и «Комета». «Водоходъ-Экспресс» является оператором перевозок. По данным регионального минтранса, за навигационный сезон прошлого года между кубанскими курортами этим видом транспорта перевезли более 52 тыс. пассажиров, что на 21% больше по сравнению с показателем прошлого года.