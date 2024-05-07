Новое здание Свердловского суда Перми построят за 636 млн рублей

Согласно условиям технического задания, новое здание суда планируется возвести на земельном участке по улице Куйбышева, 111. Предполагается, что это будет шестиэтажное здание. Его площадь составит около 6,2 тыс. кв. метров. Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию подрядчик должен к 1 декабря 2024 года.