Новое здание Свердловского суда Перми построят за 636 млн рублей

В Перми планируют построить новое здание для размещения Свердловского районного суда. На реализацию данного проекта выделят 636,9 млн рублей. Соответствующий аукцион по поиску подрядчика объявлен на портале госзакупок. Итоги конкурса подведут 28 мая.
Согласно условиям технического задания, новое здание суда планируется возвести на земельном участке по улице Куйбышева, 111. Предполагается, что это будет шестиэтажное здание. Его площадь составит около 6,2 тыс. кв. метров. Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию подрядчик должен к 1 декабря 2024 года.