В Екатеринбурге начали дорожать квартиры

Рост продаж недвижимости ожидается с апреля по июнь 2024 года. Объем предложений за год вырос на 8%. Цены же на квартиры стали больше на 2%. В среднем квадратный метр в новой квартире стоит 148 тысяч рублей. Подорожание связано с комиссиями банков на выдачу ипотеки.