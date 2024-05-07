В Екатеринбурге начали дорожать квартиры

В Екатеринбурге во втором квартале 2024 года вырастут продажи квартир. При этом число нереализованных объектов за год увеличилось. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на аналитика Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова.
— В ожидании отмены и корректировки льготных программ по ипотеке активность покупателей растет, — заявил Хорьков.
Рост продаж недвижимости ожидается с апреля по июнь 2024 года. Объем предложений за год вырос на 8%. Цены же на квартиры стали больше на 2%. В среднем квадратный метр в новой квартире стоит 148 тысяч рублей. Подорожание связано с комиссиями банков на выдачу ипотеки.
На вторичном рынке ситуация другая: падает и спрос, и предложение. За год число квартир на продажу стало меньше на четверть. Квадратный метр обойдется в 116 тысяч рублей.