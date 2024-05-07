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В Беларуси за год планируют построить 15 детских садов

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за год планируют построить 15 детских садов, сообщила журналистам главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Войтехович, передает корреспондент БЕЛТА.

«Для обеспечения доступности и качества дошкольного образования облисполкомами, Мингорисполкомом предпринимается ряд мер. Во-первых, это строительство учреждений дошкольного образования. В 2023 году открыто 15 учреждений, в 2024 году также запланировано построить 15 учреждений дошкольного образования», — сказала Елена Войтехович.

Она подчеркнула, что в Беларуси почти 90% детей в возрасте от 1 года до 6 лет получают дошкольное образование и этот показатель один из самых высоких среди стран СНГ.

По словам главного специалиста управления, 100% детей в возрасте пяти лет проходят подготовку к обучению в школе.

Также существует возможность получения дошкольного образования на дому, обратила внимание Елена Войтехович. Такая возможность предоставлена детям, которые по медицинским показаниям не могут посещать учреждения образования.

образование
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