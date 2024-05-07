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Где в Казахстане работает больше всего мужчин — статистика

Численность занятого населения мужского пола в республике по итогам 2023 года составила 4,711 миллиона человек.

АСТАНА, 7 мая — Sputnik. Ко Дню защитника Отечества бюро национальной статистики Казахстана опубликовало данные о том, в каких сферах заняты мужчины республики.

«Наибольшее количество мужчин активно занято в промышленном секторе, где численность достигает 777,5 тысячи человек».

говорится в сообщении.

За ним следует сфера оптовой и розничной торговли, где трудятся 653,2 тысячи мужчин.

Сельское хозяйство занимает третье место по численности работников мужского пола с результатом в 637,1 тысячи человек, отметили статистики.

Строительство оказалось привлекательным сектором для 520 тысяч мужчин, в то время как в транспорте и складировании они заняли 513,1 тысячи рабочих мест.

Госуправление и оборона обеспечивают занятость для 335,1 тысячи мужчин.

Где еще трудятся мужчины в Казахстане:

  • образование — 310,9 тысячи человек;
  • здравоохранение — 160,8 тысячи человек;
  • административное и вспомогательное обслуживание — 159 тысяч человек;
  • профессиональная, научно-техническая деятельность — 126,4 тысячи человек;
  • информация и связь — 109,2 тысячи человек;
  • финансы и страхование — 84 тысячи человек;
  • проживание и питание — 72,3 тысячи человек;
  • недвижимость — 68,7 тысячи человек;
  • искусство и развлечения — 59,4 тысячи человек;
  • предоставление прочих услуг — 124,3 тысячи человек.

Основная доля занятых мужчин (1,2 миллиона) в возрасте 35−44 лет, а 51,7 тысячи мужчин имеют дополнительную работу.

Из них в городской местности проживают и трудятся — 2 831,4 тысячи, сельской — 1 880,3 тысячи мужчин.