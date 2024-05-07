Казахстан договорился с Россией о поставках ГСМ в случае необходимости

«В ходе совещания также отмечено, что на уровне правительства имеются договоренности с российской стороной о поставках ГСМ в случае необходимости», — говорится в сообщении..
По итогам совещания отмечается, что первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр дал конкретные поручения по недопущению дефицита ГСМ на внутреннем рынке и пресечению попыток его незаконного вывоза из республики.
Наряду с этим агентством по финансовому мониторингу с начала 2024 года сообщается, что зарегистрировано 13 материалов о незаконной реализации ГСМ в объеме 6 тыс. тонн на сумму Т1,6 млрд.
Заместитель директора пограничной службы КНБ Бауыржан Абсаматов сообщил, что проводится активная работа по недопущению перетоков и «серого» экспорта нефтепродуктов.
«Совместно с комитетом государственных доходов с начала 2024 года в пунктах пропуска выявлено и пресечено порядка 900 фактов незаконного вывоза ГСМ в объеме около 130 тыс. литров», — сказано в сообщении.