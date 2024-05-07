Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан договорился с Россией о поставках ГСМ в случае необходимости

Астана. 7 мая. КазТАГ — Казахстан договорился с Россией о поставках горюче-смазочного материала (ГСМ) в случае необходимости, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Источник: Пресс-служба АО «НК «КазМунайГаз»

«В ходе совещания также отмечено, что на уровне правительства имеются договоренности с российской стороной о поставках ГСМ в случае необходимости», — говорится в сообщении..

По итогам совещания отмечается, что первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр дал конкретные поручения по недопущению дефицита ГСМ на внутреннем рынке и пресечению попыток его незаконного вывоза из республики.

Наряду с этим агентством по финансовому мониторингу с начала 2024 года сообщается, что зарегистрировано 13 материалов о незаконной реализации ГСМ в объеме 6 тыс. тонн на сумму Т1,6 млрд.

Заместитель директора пограничной службы КНБ Бауыржан Абсаматов сообщил, что проводится активная работа по недопущению перетоков и «серого» экспорта нефтепродуктов.

«Совместно с комитетом государственных доходов с начала 2024 года в пунктах пропуска выявлено и пресечено порядка 900 фактов незаконного вывоза ГСМ в объеме около 130 тыс. литров», — сказано в сообщении.