Вице-спикер Народного собрания Гагаузии Тарнавский отправлен в отставку

КОМРАТ, 7 мая — Sputnik. Во вторник депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) провели специальную сессию, в ходе которой обсудили заявление о работе вице-спикера Александра Тарнавского.
Депутата раскритиковали за негативные высказывания о деятельности руководства Гагаузии и его нежелание утверждать соглашение о предоставлении надбавок к пенсиям по договору с российским Промсвязьбанком, заключенным башканом автономии Евгенией Гуцул.
«Такие агенты, как Тарнавский, не должны занимать руководящие должности в нашей Гагаузии», — говорится в заявлении депутатов НСГ, представленном во время сессии.
Сам Тарнавский заявил, что не нарушал действующего законодательства. И считает, что башкан и спикер НСГ «подло поступают» по отношению к нему.
«Я только вчера узнал о том, что будет специальная сессия, мне, как и большинству депутатов, не дали ознакомиться с текстом документа».
В итоге после проведения тайного голосования Тарнавский был отправлен в отставку с поста вице-спикера НСГ голосами 19 депутатов. Еще один депутат высказался против, а 13 оставшихся бюллетеней были погашены, так как не все народные избранники принимали участие в голосовании.