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Вице-спикер Народного собрания Гагаузии Тарнавский отправлен в отставку

Александр Тарнавский отправлен в отставку с поста вице-спикера НСГ в ходе специальной сессии собрания.

Источник: Sputnik.md

КОМРАТ, 7 мая — Sputnik. Во вторник депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) провели специальную сессию, в ходе которой обсудили заявление о работе вице-спикера Александра Тарнавского.

Депутата раскритиковали за негативные высказывания о деятельности руководства Гагаузии и его нежелание утверждать соглашение о предоставлении надбавок к пенсиям по договору с российским Промсвязьбанком, заключенным башканом автономии Евгенией Гуцул.

«Такие агенты, как Тарнавский, не должны занимать руководящие должности в нашей Гагаузии», — говорится в заявлении депутатов НСГ, представленном во время сессии.

Сам Тарнавский заявил, что не нарушал действующего законодательства. И считает, что башкан и спикер НСГ «подло поступают» по отношению к нему.

«Я только вчера узнал о том, что будет специальная сессия, мне, как и большинству депутатов, не дали ознакомиться с текстом документа».

сказал Тарнавский.

В итоге после проведения тайного голосования Тарнавский был отправлен в отставку с поста вице-спикера НСГ голосами 19 депутатов. Еще один депутат высказался против, а 13 оставшихся бюллетеней были погашены, так как не все народные избранники принимали участие в голосовании.