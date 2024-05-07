Вице-спикер Народного собрания Гагаузии Тарнавский отправлен в отставку

В итоге после проведения тайного голосования Тарнавский был отправлен в отставку с поста вице-спикера НСГ голосами 19 депутатов. Еще один депутат высказался против, а 13 оставшихся бюллетеней были погашены, так как не все народные избранники принимали участие в голосовании.