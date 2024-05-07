В Беларуси существенно упростят строительство жилья

МИНСК, 7 мая — Sputnik. В Беларуси будут кардинально упрощены процедуры при строительстве жилья, заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, передает корреспондент Sputnik.
По словам главы ведомства, при прохождении экспертизы проектно-сметной документации на финальной стадии коммерческого строительства объект будет принимать только Госстройнадзор без участия других органов и получать другие заключения будет не нужно.
Еще одним упрощением, продолжил Пархамович, станет то, что при наличии земельного участка для строительства дома не нужна будет проектно-сметная документация, а следовательно, отпадет необходимость в прохождении экспертизы, но на финальной стадии ввод дома будет происходить с участием комиссии.
Министр отметил, что также будет упрощен порядок подключения индивидуальных жилых домов к инженерным сетям. Предусмотрены преференции для юридических лиц, которые решат строить индивидуальное жилье.