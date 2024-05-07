В Беларуси существенно упростят строительство жилья

Еще одним упрощением, продолжил Пархамович, станет то, что при наличии земельного участка для строительства дома не нужна будет проектно-сметная документация, а следовательно, отпадет необходимость в прохождении экспертизы, но на финальной стадии ввод дома будет происходить с участием комиссии.