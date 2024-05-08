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В Крыму хотят создать самый большой пляж в России

На курорте «Золотые пески России» в Крыму появится пляж площадью 45 гектаров.

В рамках реализации проекта «Золотые пески России» в Крыму планируют создать пляж площадью 45 гектар. Об этом сообщил заместитель министра курортов и туризма республики Сергей Гулюк.

По словам чиновника, этот пляж может стать одним из самых больших в нашей стране. Замминистра рассказал, что «Золотые пески России» расположатся между Евпаторией и Саками. Площадь объекта составит около 250−300 гектар. Проект предусматривает создание 12-километровой набережной.

— Это будет ориентировочная площадь 45 гектар, — цитирует замглавы Минкурортов РБК.

Гулюк добавил, что проект поддержал президент России Владимир Путин.

туризм и отдых