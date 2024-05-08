В нескольких дорожных компаниях Новосибирской области прошли обыски

Уточняется, что обыски прошли в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении контрактов по установке автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на трассах области. Речь идёт об ущербе в 100 миллионов рублей.