Замороженная говядина нанесла вред женщине из Приморья

По версии следствия, 45-летняя руководитель и единственный учредитель компании «Глобал Юнити» ввезла из-за границы замороженную говядину и задекларировала её под пониженные тарифные квоты. Их она распределила другому лицу, которое на самом деле не было покупателем мяса.