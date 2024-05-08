Замороженная говядина нанесла вред женщине из Приморья

Руководитель коммерческой организации пойдёт под суд во Владивостоке за уклонение от таможенных платежей при импорте замороженной говядины, сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По версии следствия, 45-летняя руководитель и единственный учредитель компании «Глобал Юнити» ввезла из-за границы замороженную говядину и задекларировала её под пониженные тарифные квоты. Их она распределила другому лицу, которое на самом деле не было покупателем мяса.
Таким образом предприниматель недоплатила в бюджет более 2,5 млн рублей. Уголовное дело будет рассматривать Фрунзенский районный суд Владивостока.
Напомним, в марте стало известно, что поставщик машин из Японии во Владивостоке тайно вывел за границу 2,7 млн рублей под предлогом покупки мотоциклов.