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Замороженная говядина нанесла вред женщине из Приморья

Это вина самой пострадавшей.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель коммерческой организации пойдёт под суд во Владивостоке за уклонение от таможенных платежей при импорте замороженной говядины, сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, 45-летняя руководитель и единственный учредитель компании «Глобал Юнити» ввезла из-за границы замороженную говядину и задекларировала её под пониженные тарифные квоты. Их она распределила другому лицу, которое на самом деле не было покупателем мяса.

Таким образом предприниматель недоплатила в бюджет более 2,5 млн рублей. Уголовное дело будет рассматривать Фрунзенский районный суд Владивостока.

Напомним, в марте стало известно, что поставщик машин из Японии во Владивостоке тайно вывел за границу 2,7 млн рублей под предлогом покупки мотоциклов.

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