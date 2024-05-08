Первые хабаровские студенты получили путёвки на БАМ

После встречи 60 студентов ДВГУПС получили приглашения на прохождение практики. Всего же в этом году на БАМе пройдут практику более 3 тысяч молодых людей. Напомним, в конце апреля, во время празднования юбилея БАМа, президент России Владимир Путин встретился со Львом Селюковым, также студентом ДВГУПС, который уже имеет опыт работы на реконструкции важнейшей железнодорожной магистрали. После этой встречи, Лев рассказал нашему изданию, что летом он снова планирует отправиться строить БАМ.