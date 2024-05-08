Первые хабаровские студенты получили путёвки на БАМ

Бамстроймеханизация, ведущая строительство Байкало-Амурской магистрали, провела встречу со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Специалисты компании рассказали о масштабах модернизации БАМа, а также о профессиональных перспективах для будущих железнодорожников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Предприятие уже имеет опыт привлечения молодых людей из вузов страны на работы по развитию Восточного полигона РЖД. Так, прошлым летом 20 человек из Иркутского технического университета работали на прокладке вторых путей монтажниками, бетонщиками, помощниками геодезиста. Однако с нарастанием темпов строительства, потребности в людях все выше.
После встречи 60 студентов ДВГУПС получили приглашения на прохождение практики. Всего же в этом году на БАМе пройдут практику более 3 тысяч молодых людей. Напомним, в конце апреля, во время празднования юбилея БАМа, президент России Владимир Путин встретился со Львом Селюковым, также студентом ДВГУПС, который уже имеет опыт работы на реконструкции важнейшей железнодорожной магистрали. После этой встречи, Лев рассказал нашему изданию, что летом он снова планирует отправиться строить БАМ.