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ООО «СПМК-7» оштрафовали за садик в Ангарске

ООО «СПМК-7» заплатит 15 миллионов за антиконкурентное соглашение с мэрией Ангарского городского округа о приобретении здания детского сада.

Источник: AP 2023

Об этом сообщила пресс-служба УФАС Иркутской области. Стоимость объекта составила более 292 миллионов рублей.

В 2020 году «СПМК-7» заключила с администрацией АГО соглашение о приобретении в муниципальную собственность здания детского сада в рамках нацпроекта «Демография». При этом никаких торгов, аукционов не проводилось, что нарушило закон о защите конкуренции. ФАС признала «СПМК-7» нарушителем антимонопольного законодательства и оштрафовала фирму на 15 миллионов рублей. Оштрафованная компания подала апелляцию, однако Арбитражный суд Иркутской области признал правоту ФАС, а не застройщика.

Платить придётся.