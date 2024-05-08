ООО «СПМК-7» оштрафовали за садик в Ангарске

В 2020 году «СПМК-7» заключила с администрацией АГО соглашение о приобретении в муниципальную собственность здания детского сада в рамках нацпроекта «Демография». При этом никаких торгов, аукционов не проводилось, что нарушило закон о защите конкуренции. ФАС признала «СПМК-7» нарушителем антимонопольного законодательства и оштрафовала фирму на 15 миллионов рублей. Оштрафованная компания подала апелляцию, однако Арбитражный суд Иркутской области признал правоту ФАС, а не застройщика.