Почему в Казахстане дешевеет доллар и хорошо ли это. Мнение эксперта

«Мы знаем, у нас сейчас доходная часть бюджета существенно не исполняется. Но при этом мы позволяем за счет трансфертов курсу сильно укрепляться. Это, по сути, является невыгодным для нас, поскольку мы снижаем доходы, которые могли бы получать, например, от добывающих отраслей. То есть у нас есть существенная часть налогов, которая оплачивается по текущему курсу доллара, то есть с конвертацией. И, соответственно, при тех же конвертациях трансфертов, которые делает НБ, при крепнущем курсе мы получаем меньше тенге за доллар. И соответственно, в бюджет идет меньше нацвалюты».