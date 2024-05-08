Колбаса и творог упали в цене, а овощи подорожали в Свердловской области

Напомним, средняя зарплата в Свердловской области на начало 2024 года составила 67,2 тыс. рублей. Согласно официальным данным Свердловскстата, доходы уральцев за год выросли почти на 11 тыс. рублей. Больше всех в Свердловской области зарабатывают IT-специалисты. Средняя зарплата в отрасли составляет 110,1 тыс. рублей. Ближе всех к айтишникам подобрались ученые-разработчики (108,7 тыс. рублей) и финансисты со страховщиками (100,3 тыс. рублей). По подсчетам Свердловскстата, самые скромные доходы в сферах образования (52,9 тыс. рублей), сельского хозяйства (48,6 тыс. рублей), гостиничного дела и общепита (37,9 тыс. рублей).